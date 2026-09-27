Ισραήλ – Ιρλανδία: Οι φιλοξενούμενοι κατέβασαν τα κεφάλια τους στην ανάκρουση του ισραηλινού ύμνου και δεν χαιρέτησαν τους αντιπάλους

Η Ιρλανδία αντιμετώπισε το Ισραήλ στην Ουγγαρία για τη 2η αγωνιστική της League B του Nations League, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να δείχνουν με κάθε τρόπο την αντίθεση τους με τη διεξαγωγή του αγώνα με τους Ισραηλινούς.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες της Ιρλανδίας κατέβασαν τα κεφάλια τους κατά την ανάκρουση του ύμνου του Ισραήλ ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

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Μάλιστα, κατά τις καθιερωμένες χειραψίες, κανείς από τους τυπικά φιλοξενούμενους δεν έδωσε το χέρι στους παίκτες του Ισραήλ.

Pathetic and embarrassing Ireland team with black armbands and heads down for the Israeli National anthem https://t.co/83Gxoynorb — Ann McElhinney (@annmcelhinney) September 27, 2026

Να σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας της Ιρλανδίας, Γκάβιν Μπαζούνου, αποχώρησε από την αποστολή της ομάδας, δηλώνοντας πως δεν είναι πρόθυμος να αγωνιστεί σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις κόντρα στο Ισραήλ.