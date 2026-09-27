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Αθλητικά

Ισραήλ – Ιρλανδία: Οι φιλοξενούμενοι κατέβασαν τα κεφάλια τους στην ανάκρουση του ισραηλινού ύμνου και δεν χαιρέτησαν τους αντιπάλους

O αγώνας διεξήχθη σε ουδέτερο γήπεδο και συγκεκριμένα στο στάδιο Ναγκιέρντεϊ του Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας.
REUTERS
REUTERS/Bernadett Szabo
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Η Ιρλανδία αντιμετώπισε το Ισραήλ στην Ουγγαρία για τη 2η αγωνιστική της League B του Nations League, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να δείχνουν με κάθε τρόπο την αντίθεση τους με τη διεξαγωγή του αγώνα με τους Ισραηλινούς.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες της Ιρλανδίας κατέβασαν τα κεφάλια τους κατά την ανάκρουση του ύμνου του Ισραήλ ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μάλιστα, κατά τις καθιερωμένες χειραψίες, κανείς από τους τυπικά φιλοξενούμενους δεν έδωσε το χέρι στους παίκτες του Ισραήλ.

Να σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας της Ιρλανδίας, Γκάβιν Μπαζούνου, αποχώρησε από την αποστολή της ομάδας, δηλώνοντας πως δεν είναι πρόθυμος να αγωνιστεί σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις κόντρα στο Ισραήλ.

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Αθλητικά
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