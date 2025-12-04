Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Στο «Ανδρέας Βαρίκας» και χωρίς κόσμο ο τελικός του League Cup στο βόλεϊ

Στο «Ανδρέας Βαρίκας» θα διεξαχθεί ο τελικός του League Cup στο βόλεϊ Ανδρών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ο τελικός της Παρασκευής (05/12) άλλαξε έδρα, με την ΕΣΑΠ να τη μεταφέρει στο «Σοφία Μπεφόν» στο Φάληρο, μία κίνηση που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Τελικά, ο πρώτος τίτλος της σεζόν θα κριθεί στη Νέα Σμύρνη, δίχως την παρουσία φιλάθλων από τις δύο ομάδες.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν σιωπά όταν η δικαιοσύνη, το fair play και ο σεβασμός προς τον αθλητισμό επιχειρείται να ποδοπατηθούν. Από την πρώτη στιγμή, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το ΤΑΑ ΠΑΟΚ λειτούργησαν απόλυτα συντονισμένα, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου και την αποκατάσταση της νομιμότητας, απέναντι στη σκανδαλώδη και ακατανόητη απόφαση αλλαγής της έδρας του τελικού του Λιγκ Καπ κόντρα στον ΟΣΦΠ.

Η απόπειρα επιβολής μιας απόφασης που θα αλλοίωνε τον θεσμό και θα προσέβαλε κάθε έννοια ισονομίας δεν πέρασε. Το πραξικοπηματικού χαρακτήρα σχέδιο, που έφερε ξεκάθαρα την υπογραφή του προέδρου της ΕΣΑΠ, Παντελή Ταρνατώρου, και απειλούσε να τινάξει τον τελικό στον αέρα, βρήκε απέναντί του την αποφασιστικότητα του ΠΑΟΚ και την αντίδραση όσων δεν ανεχόμαστε τέτοιες μεθοδεύσεις.

Τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη όλων όσων σέβονται τον αθλητισμό, η αδικία αποκαταστάθηκε. Ο τελικός θα διεξαχθεί εκεί όπου είχε αρχικά οριστεί, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη, όπως επιβάλλει η τάξη, η λογική και ο στοιχειώδης σεβασμός στο άθλημα.

Η στάση του προέδρου του Πανιωνίου, Στάθη Νικολούζου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εξέφρασε τη λογική και δίκαιη θέση πως κάθε θεσμός πρέπει να προστατεύεται από αυθαιρεσίες και αιφνιδιασμούς, αποτελεί τρανό παράδειγμα υπευθυνότητας και σεβασμού. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω εντάσεις έδειξαν πως όταν επικρατεί συνεργασία και κοινή λογική, ο αθλητισμός μόνο να κερδίσει έχει. Πρόκειται για μια στάση που τιμά τον ίδιο και τον σύλλογο που εκπροσωπεί, και αναδεικνύει την ανάγκη όλοι οι θεσμικοί παράγοντες να λειτουργούν με συνέπεια, δικαιοσύνη και προσήλωση στους κανονισμούς.

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να απαιτεί ισονομία, να προστατεύει το άθλημα και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του απέναντι σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης.