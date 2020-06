Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υλοποιήσει τις πρώτες κινήσεις του μετεγγραφικού του σχεδιασμού και στην Ιταλία προσθέτουν σε αυτόν και τον Άλεξ Πόιθρες της Γαλατασαράι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με την τουρκική ομάδα, με την οποία και είχε 13,6 πόντους και 7,1 ριμπάουντ ανά ματς στο Eurocup.

Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό ρεπόρτερ λοιπόν, ο οποίος επιβεβαιώνει και τη συμφωνία με τον Τζένκινς, ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση και του 27χρονου Πόιθρες, προσθέτοντας μία ακόμη λύση στους “ψηλούς” για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

