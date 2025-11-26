Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Για την υπέρβαση κόντρα στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης

Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης (22:00, MEGA, Cosmote 2) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει σ’ ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα τη βάλει γερά στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός μετράει δύο ισοπαλίες και δύο ήττες στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του στο φετινό Champions League και θέλει να κάνει την υπέρβαση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να αναρριχηθεί στις πρώτες 24 θέσεις της βαθμολογίας.

Η τύχη δεν ήταν με το μέρος των Πειραιωτών στα πρώτα παιχνίδια, καθώς παρότι έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν πήραν τους βαθμούς που άξιζαν.

“Νιώθω ότι μας χρωστάει κάτι το ποδόσφαιρο, πάμε για τη νίκη”, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Παναγιώτη Ρέτσου για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρέαλ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει από τον Ολυμπιακό να έχει τη νοοτροπία που έχει συνηθίσει κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους στην Ευρώπη και επεσήμανε ότι το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει χαρακτήρα «do or die».

«Αν παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί μπορούμε να τη δυσκολέψουμε», ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Με απουσίες η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραταχθεί στο “Γ. Καραϊσκάκης” με αρκετές απουσίες, κυρίως στην άμυνα, με τους Μαδριλένους να ψάχνουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους (!) στην Ελλάδα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο είδε τον βασικό τερματοφύλακα Κουρτουά να απουσιάζει λόγω γαστρεντερίτιδας, τον Χάουσεν λόγω ενοχλήσεων, ενώ τραυματίες το τελευταίο διάστημα είναι οι Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Ρίντιγκερ, Μασταντουόνο. Οι δύο τελευταίοι παρότι έχουν μπει στις προπονήσεις, κρίθηκαν ανέτοιμοι από τον Ισπανό τεχνικό.

Την ίδια ώρα, οι Καμαβινγκά, Τσουαμενί συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή και είναι διαθέσιμοι, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο προβληματίζεται για την αμυντική γραμμή που θα παρατάξει καθώς υπάρχει μόνο ένας καθαρός στόπερ (Ασένσιο) και παρτενέρ του θα είναι είτε ο Καρέρας είτε ο Τσουαμενί.

H αποστολή της Ρεάλ: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο. Μπραχίμ.

Διαιτητής ο Μάικλ Όλιβερ

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Καραϊσκάκης”, με τον Μάικλ Όλιβερ να είναι ο διαιτητής του αγώνα. Ο Άγγλος ρέφερι είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, καθώς είχε σφυρίξει πρόσφατα και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στο ματς του Champions League, ο Άγγλος ρέφερι θα έχει μαζί του ως βοηθούς τους συμπατριώτες του, Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, ενώ στο VAR θα είναι ο Άντιου Ντάλας από τη Σκωτία και AVAR, ο Άγγλος Πίτερ Μπάνκις.