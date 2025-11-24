Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η UEFA όρισε διαιτητή τον Μάικλ Όλιβερ για το παιχνίδι του Champions League

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα παιχνίδι πρόκληση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή του αγώνα, με τον Άγγλο Μάικλ Όλιβερ να διευθύνει την αναμέτρηση του “Καραϊσκάκης”.

Σε μία σπουδαία αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Καραϊσκάκης”, με τον Μάικλ Όλιβερ να είναι ο διαιτητής του αγώνα. Ο Άγγλος ρέφερι είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, καθώς είχε σφυρίξει πρόσφατα και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στο ματς του Champions League, ο Άγγλος ρέφερι θα έχει μαζί του ως βοηθούς τους συμπατριώτες του, Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, ενώ στο VAR θα είναι ο Άντιου Ντάλας από τη Σκωτία και AVAR, ο Άγγλος Πίτερ Μπάνκις.