Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η UEFA όρισε διαιτητή τον Μάικλ Όλιβερ για το παιχνίδι του Champions League

Ο 40χρονος Άγγλος ρέφερι ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA
Ο διαιτητής Όλιβερ στο Δανία - Ελλάδα (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο διαιτητής Όλιβερ στο Δανία - Ελλάδα (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα παιχνίδι πρόκληση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή του αγώνα, με τον Άγγλο Μάικλ Όλιβερ να διευθύνει την αναμέτρηση του “Καραϊσκάκης”.

Σε μία σπουδαία αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Καραϊσκάκης”, με τον Μάικλ Όλιβερ να είναι ο διαιτητής του αγώνα. Ο Άγγλος ρέφερι είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, καθώς είχε σφυρίξει πρόσφατα και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στο ματς του Champions League, ο Άγγλος ρέφερι θα έχει μαζί του ως βοηθούς τους συμπατριώτες του, Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, ενώ στο VAR θα είναι ο Άντιου Ντάλας από τη Σκωτία και AVAR, ο Άγγλος Πίτερ Μπάνκις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
187
89
87
32
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo