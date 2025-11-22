Αθλητικά

Ολυμπιακός: Σενάριο εμπλέκει τους «ερυθρόλευκους» με τον Τζαμάρι Μπουγέα των Φοίνιξ Σανς

Οι Πειραιώτες κοιτούν στις ΗΠΑ για να καλύψουν το κενό του Έβανς
Μπουγέα
Ο Μπουγέα με τη φανέλα των Σπερς/ (AP Photo/Michael Thomas)

Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι ψάχνει παίκτη στα γκαρντ και τις τελευταίες ώρες ακούγεται το όνομα του Τζαμάρι Μπουγέα, που έχει two-way συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς και αγωνίζεται κυρίως με τη θυγατρική ομάδα στη G-League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στο μπλοκάκι του τον 26χρονο γκαρντ που έχει μακρά καριέρα στη G-League και λίγα παιχνίδια στο NBA με αρκετές ομάδες. Σε 20 παιχνίδια καριέρας στο κορυφαίο πρωτάθλημα έχει 2.8 πόντους και 1.3 ασίστ σε κατά μέσο όρο 11.6 λεπτά συμμετοχής. Ο Ολυμπιακός κοιτά τον αθλητή και μένει να φανεί αν θα κινηθεί για την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί 5 φορές με τη φανέλα των Μπακς την περσινή σεζόν, ενώ φέτος έχει παίξει μόλις μία φορά με τους Σανς για τρία λεπτά.

 

Ο Μπουγέα έχει αγωνιστεί για πέντε χρόνια στο NCAA με το κολέγιο του Σαν Φρανσίσκο, χωρίς όμως να γίνει ποτέ draft στο NBA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
94
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo