Ολυμπιακός: Σενάριο εμπλέκει τους «ερυθρόλευκους» με τον Τζαμάρι Μπουγέα των Φοίνιξ Σανς

Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι ψάχνει παίκτη στα γκαρντ και τις τελευταίες ώρες ακούγεται το όνομα του Τζαμάρι Μπουγέα, που έχει two-way συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς και αγωνίζεται κυρίως με τη θυγατρική ομάδα στη G-League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στο μπλοκάκι του τον 26χρονο γκαρντ που έχει μακρά καριέρα στη G-League και λίγα παιχνίδια στο NBA με αρκετές ομάδες. Σε 20 παιχνίδια καριέρας στο κορυφαίο πρωτάθλημα έχει 2.8 πόντους και 1.3 ασίστ σε κατά μέσο όρο 11.6 λεπτά συμμετοχής. Ο Ολυμπιακός κοιτά τον αθλητή και μένει να φανεί αν θα κινηθεί για την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί 5 φορές με τη φανέλα των Μπακς την περσινή σεζόν, ενώ φέτος έχει παίξει μόλις μία φορά με τους Σανς για τρία λεπτά.

Ο Μπουγέα έχει αγωνιστεί για πέντε χρόνια στο NCAA με το κολέγιο του Σαν Φρανσίσκο, χωρίς όμως να γίνει ποτέ draft στο NBA.