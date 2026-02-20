Ολυμπιακός: Στην Κρήτη ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παίζει στον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό

Σημαντική επιστροφή στον Ολυμπιακό ενόψει του αυριανού τελικού (21.02.2026, 20:00, Newsit.gr) του AllwynFinal 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, κόντρα στον Παναθηναϊκό! Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού είδε τον 30χρονο γκαρντ να ενσωματώνεται στην αποστολή των Πειραιωτών την Παρασκευή (20.02.2026), δηλώνοντας “παρών” για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στις ΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες για προσωπικούς λόγους, αλλά, όπως αναμενόταν επέστρεψε στην Ελλάδα το πρωί της Παρασκευής.

Θυμίζουμε ότι ο Ντόρσεϊ απουσίασε από τον προημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ και τον ημιτελικό κόντρα στο Μαρούσι. Πλέον, ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει να δει εάν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ (σ.σ. παρά το κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα, δείχνει διάθεση να παίξει) και τον Ταϊρίκ Τζόουνς (σ.σ. ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα).