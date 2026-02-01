Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό μπλουζάκι του Φουρνιέ με Παπαλουκά και το ερυθρόλευκο ταξίδι με τους Αγγελόπουλους

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Φουρνιέ με μπλούζα με τον Παπαλουκά
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (01.02.2026) με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την αναμέτρηση με την Dubai BC (03.02.2026, 18:00, Newsit.gr) στην “Coca Cola Arena”, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Κατά την παρουσία της αποστολής του Ολυμπιακού στο “Ελ. Βενιζέλος” και πριν την αναχώρηση της ομάδας, την παράσταση έκλεψε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ εμφανίστηκε να φοράει ένα τρομερό μπλουζάκι, το οποίο απεικόνιζε τον Θοδωρή Παπαλουκά.

Αν και βρίσκεται μόλις 1,5 χρόνο στους Πειραιώτες, ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ φαίνεται πως έχει μάθει πολύ καλά την ιστορία του Ολυμπιακού, τιμώντας με αυτό τον τρόπο κάποιες παλιές δόξες της ομάδας. Ανάλογη κίνηση έχει κάνει και με τον Έντι Τζόνσον.

EUROLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
EUROLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
EUROLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Οι δύο ισχυροί άνδρες των ερυθρολεύκων θέλησαν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, σε αυτό το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Dubai BC (03.02.2026, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
88
40
39
35
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo