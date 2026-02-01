Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό μπλουζάκι του Φουρνιέ με Παπαλουκά και το ερυθρόλευκο ταξίδι με τους Αγγελόπουλους

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (01.02.2026) με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την αναμέτρηση με την Dubai BC (03.02.2026, 18:00, Newsit.gr) στην “Coca Cola Arena”, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Κατά την παρουσία της αποστολής του Ολυμπιακού στο “Ελ. Βενιζέλος” και πριν την αναχώρηση της ομάδας, την παράσταση έκλεψε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ εμφανίστηκε να φοράει ένα τρομερό μπλουζάκι, το οποίο απεικόνιζε τον Θοδωρή Παπαλουκά.

Αν και βρίσκεται μόλις 1,5 χρόνο στους Πειραιώτες, ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ φαίνεται πως έχει μάθει πολύ καλά την ιστορία του Ολυμπιακού, τιμώντας με αυτό τον τρόπο κάποιες παλιές δόξες της ομάδας. Ανάλογη κίνηση έχει κάνει και με τον Έντι Τζόνσον.

Μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Οι δύο ισχυροί άνδρες των ερυθρολεύκων θέλησαν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, σε αυτό το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Dubai BC (03.02.2026, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime).