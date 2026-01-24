Ολυμπιακός – Βόλος: Με φόρα από την Ευρώπη οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σήμερα (24/01/26, 17:00, Live από το Newsit.gr) το Βόλο για τη 18η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Μετά το θρίαμβο επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να επιστρέψει και στν κορυφή της Super League, την οποία και έχασε από τον ΠΑΟΚ, μετά την αναβολή του αγώνα του με τον Αστέρα Τρίπολης.

Κόντρα στο Βόλο πάντως, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές, αφού ακολουθεί “τελικός” πρόκρισης με τον Άγιαξ στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, οι Βολιώτες θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα για να επανέλθουν σε “τροχιά” 6άδας.

Η προαναγγελία της Super League

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 16 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες, με τον Ολυμπιακό να παραμένει αήττητος και τον συνολικό απολογισμό να περιλαμβάνει 13 νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους —τέσσερα για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο Ελλάδος— ο Ολυμπιακός έχει ισάριθμες νίκες, χωρίς να δεχθεί γκολ. Οι τρεις αναμετρήσεις διεξήχθησαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και οι άλλες δύο στον Βόλο.

Το σερί αυτό ξεκίνησε μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 2-2 στον Βόλο, στις 3 Δεκεμβρίου 2023. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει αποσπάσει μόλις μία ισοπαλία στις επτά αναμετρήσεις πρωταθλήματος με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, όταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 έφυγε με το 1-1. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που σκόραρε εκεί, αφού όλες οι επόμενες νίκες των Ερυθρόλευκων ήρθαν χωρίς να δεχθούν τέρμα.

Ο Ελ Αραμπί είναι ο πρώτος σκόρερ στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξεκίνησε με ένα γκολ στο 5-0 της σεζόν 2019-20 και συνέχισε με χατ-τρικ στο 4-1 της περιόδου 2020-21. Τη σεζόν 2021-22 σημείωσε το ένα από τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-1 επί του Βόλου, ενώ το 2022-23 σκόραρε τόσο στο 1-1 της κανονικής διάρκειας όσο και στο 5-0 των Stoiximan Playoffs.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

7 ΑΓΩΝΕΣ

6 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

– ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ

ΓΚΟΛ: 23-3