Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή των «ερυθρολεύκων» για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Μπρούνο και Κλέιτον ήταν οι δύο μη κοινοτικοί ποδοσφαιριστές που άφησε εκτός ο Μεντιλίμπαρ
Ο Ελ Κααμπί
Ο Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (03/05/26, 19:00) για την τρίτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.

Για τον Ολυμπιακό δεν θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ οι Μπρούνο και Κλέιτον, καθώς ήταν οι δύο μη κοινοτικοί παίκτες που αποφάσισε να «κόψει» ο Μεντιλίμπαρ για το κρίσιμο ντέρμπι.

Οι Πειραιώτες θα ψάξουν τη νίκη στην Τούμπα για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη της κατάκτησης της Super League, περιμένοντας και στραβοπάτημα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (03/05/36, 21:00). Η Ένωση είναι στο +5 από τους «ερυθρολεύκους».

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι

