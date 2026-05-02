Συνάντηση του Ισίδωρου Κούβελου με τον Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς στο Σακραμέντο

Toν πρώην άσο του μπάσκετ Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς συνάντησε στο Σακραμέντο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κινητοποιήσει την ελληνική ομογένεια για να στηρίξει τη συμμετοχή της Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες 2028 αλλά και για να κλείσει αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου οι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες να εγκλιματιστούν και να προπονηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μαζί του ταξίδεψαν στις ΗΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς και ο Αρχηγός της Ολυμπιακής Αποστολής το 2028 Πέτρος Συναδινός.

Ο κ. Κούβελος συζήτησε με τον Πέντζα Στογιάκοβιτς που έκανε σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και στο NBA, για διάφορα θέματα γύρω από το μπάσκετ και τον αθλητισμό, αλλά και για το ενδεχόμενο ο γιος του, Aντρέι, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004, να επιλέξει την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας, καθώς από την μητέρα του έχει την ελληνική ιθαγένεια.