Bundesliga: Διπλό για την Άουγκσμπουργκ με ασίστ του Γιαννούλη, ισοφάρισε στο 90+10′ η Μπάγερν κόντρα στη Χάιντενχαϊμ

Η Άουγκσμπουργκ κέρδισε 1-3 τη Βέρντερ Βρέμης στην 32η αγωνιστική της Bundesliga με τον Δημήτρη Γιαννούλη να είναι βασικός και να κάνει την ασίστ στον Κάντε, που στο 45+3 έκανε το 0-2 στη Βρέμη.

Ο Καντέ είχε ανοίξει το σκορ για την Άουγκσμπουργκ στο 24′, ενώ ο Σμίντ μείωσε σε 1-2 στο 64′ για τη Βέρντερ Βρέμης και ο Γιάκιτς έγραψε το τελικό 1-3 στο 69′, που έφερε την ομάδα του Γιαννούλη στην 9η θέση της Bundesliga με 40 βαθμούς.

Η Χάιντενχαϊμ έφτασε κοντά σε μία νίκη έκπληξη στην Bundesliga, όμως το αυτογκόλ του Ραμάι στο 90+10′ έληξε ισόπαλη 3-3 την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί ξεκούρασαν παίκτες ενόψει του δεύτερου ημιτελικού του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (Οι Γάλλοι κέρδισαν 5-4 στο πρώτο ματς).

Ο Ζιβζιβάτζε άνοιξε το σκορ με προβολή στο 22′ και ο Ντίνκτσι στο 31′ έκανε το 0-2 για τη Χάιντενχαϊμ. Η Μπάγερν Μονάχου με δύο γκολ του Γκορέτσκα στο 44′ και το 57′ έφερε στα ίσα το ματς, όμως οι φιλοξενούμενοι και πάλι με τον Ζιβζιβάτζε πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ στην «Alianz Arena». Ο Ραμάι στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης σκόραρε στο τέρμα της ομάδας του, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Τα αποτελέσματα της Bundesliga

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο 1-2

Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ 1-3

Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία 2-2

Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρφη 3-3

Μπάγερν Μονάχου – Χάιντενχαϊμ 3-3