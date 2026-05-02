ΑΕΚ: Πανικός στην Allwyn Arena με 12.000 οπαδούς στην τελευταία προπόνηση ενόψει Παναθηναϊκού

Οι φίλοι της ομάδας θέλησαν να τονώσουν το ηθικό της ομάδας στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος
Οι οπαδοί της ΑΕΚ στην Allwyn Arena/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι των πλέι οφ της Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό (03/05/26, 21:00) και οι φίλοι της ομάδας έδωσαν βροντερό παρών στην Allwyn Arena για να μπουστάρουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν κάνει το ίδιο πριν από τα ντέρμπι των πλέι οφ που προηγήθηκαν κόντρα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά 12.000 άνθρωποι φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δείξουν ξανά την έμπρακτη στήριξη στη μάχη του τίτλου και να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της ομάδας.

Το ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είναι πολύ σημαντικό στη μάχη της κατάκτησης της Super League, καθώς η ΑΕΚ είναι πρώτη στο +5 από τον Ολυμπιακό και με νίκη θα βρεθεί «αγκαλιά» με τον τίτλο με τρεις αγωνιστικές να απομένουν.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (03/05/26, 19:00) και σε περίπτωση που δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα θα δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο.

