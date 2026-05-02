Η Ίπσουιτς επέστρεψε στην Premier League – Τέσσερις ομάδες θα παλέψουν για το τρίτο εισιτήριο

Η Ίπσουιτς τερμάτισε στην δεύτερη θέση της Championship και επέστρεψε στην Premier League ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της.

Η νίκη με 3-0 επί της ΚΠΡ στην τελευταία αγωνιστική της Championship έφερε την Ίπσουιτς στην δεύτερη θέση με 84 βαθμούς και έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την Κόβεντρι που εξασφάλισε μία θέση για την Premier League της σεζόν 2026/27.

Το τρίτο εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας θα κριθεί ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες. Στις θέσεις 3-6 τερμάτισαν οι Μίλγουουλ, Μίντλεσμπρό, Σαουθάμπτον και Χαλ και θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε νοκ άουτ αγώνες. Η Ρέξαμ τερμάτισε 7η και έχασε την ευκαιρία να παλέψει για την άνοδο.

Μίλγουολ – Χαλ είναι το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών και Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο το δεύτερο. Οι νικητές θα μονομαχήσουν στο Γουέμπλεϊ σε μονό παιχνίδι και όποιος επικρατήσει θα εξασφαλίσει την άνοδο στην Premier League.