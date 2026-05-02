Η Ίπσουιτς επέστρεψε στην Premier League – Τέσσερις ομάδες θα παλέψουν για το τρίτο εισιτήριο

Μίλγουολ, Μίντλεσμπρο, Σαουθάμπτον και Χαλ οι ομάδες που θα παίξουν στα νοκ άουτ της Champinship
Οι παίκτες της Ίπσουιτς πανηγυρίζουν κόντρα στην ΚΠΡ/ (Photo by Paul Harding/Getty Images)

Η Ίπσουιτς τερμάτισε στην δεύτερη θέση της Championship και επέστρεψε στην Premier League ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της.

Η νίκη με 3-0 επί της ΚΠΡ στην τελευταία αγωνιστική της Championship έφερε την Ίπσουιτς στην δεύτερη θέση με 84 βαθμούς και έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την Κόβεντρι που εξασφάλισε μία θέση για την Premier League της σεζόν 2026/27.

Το τρίτο εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας θα κριθεί ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες. Στις θέσεις 3-6 τερμάτισαν οι Μίλγουουλ, Μίντλεσμπρό, Σαουθάμπτον και Χαλ και θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε νοκ άουτ αγώνες. Η Ρέξαμ τερμάτισε 7η και έχασε την ευκαιρία να παλέψει για την άνοδο.

Μίλγουολ – Χαλ είναι το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών και Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο το δεύτερο. Οι νικητές θα μονομαχήσουν στο Γουέμπλεϊ σε μονό παιχνίδι και όποιος επικρατήσει θα εξασφαλίσει την άνοδο στην Premier League.

