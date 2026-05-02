Συλαϊδόπουλος: «Πιθανότατα θα παραμείνω στη Ρίο Άβε»

Η Ρίο Άβε έχει ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος σε δηλώσεις που έκανε τόνισε ότι πιθανότατα θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στο σύλλογο.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν δημοσιεύματα στην Πορτογαλία που έφερναν τον Συλαϊδόπουλο εκτός Ρίο Άβε, όμως η άνοδος της απόδοσης της ομάδας, που είναι 13η θέση πλέον στο πρωτάθλημα, θα τον κρατήσει στη θέση του.

Ο Έλληνας προπονητής που κατέκτησε το Youth League με τον Ολυμπιακό το 2024 έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Πορτογάλους.

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου

Για την πιθανότητα παραμονής στη Ρίο Άβε: «Πιθανότατα θα μείνω στη Ρίο Άβε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ποτέ δεν ξέρεις. Το κλειδί σε όλα είναι πάντα η σταθερότητα, είτε αφορά το αθλητικό είτε το συναισθηματικό κομμάτι. Νομίζω ότι η Ρίο Άβε έχει έναν πυρήνα παικτών ικανό για να ανέβει επίπεδο την επόμενη σεζόν».

Για το DNA και τις συνθήκες στο σύλλογο: «Το DNA μας είναι ταυτοποιημένο και η ομάδα έχει ανταποκριθεί. Οι συνθήκες στον σύλλογο είναι ανάμεσα στις καλύτερες της Πορτογαλίας. Αυτοί οι παράγοντες μας έχουν φέρει στο να σκεφτόμαστε την αναβάθμιση της Ρίο Άβε και την εξέλιξη της.

Στις πρόσφατες σεζόν, η απόδοση της Ρίο Άβε κυμαίνεται όπως τα κύματα στον Ατλαντικό Ωκεανό. Μερικές φορές είναι υψηλά, άλλες χαμηλά. Αυτό που θέλουμε είναι η ομάδα να είναι σταθερή όπως η ροή των ποταμιών».

Για τα προηγούμενα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος: «Η Ρίο Άβε άξιζε να κερδίσει περισσότερα στα δύο τελευταία παιχνίδια. Υπάρχουν πάντα λεπτομέρειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά αξίζαμε περισσότερα και θέλουμε η αντανάκλαση να μεταφραστεί σε βαθμούς αυτή την περίοδο απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει πολλά πλεονεκτήματα»