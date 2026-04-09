Οπαδοί της Μπαρτσελόνα έσπασαν τα τζάμια από το πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης: «Έχουμε κι εμείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού»

Η επίθεση έγινε κατά την άφιξη της αποστολής των Μαδριλένων Καμπ Νόου
Οπαδοί της Μπαρτσελόνα έσπασαν τα τζάμια από το πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης: «Έχουμε κι εμείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού»

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα πέταξαν αντικείμενα στο πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και να πέσουν θραύσματα γυαλιών στα μέλη της αποστολής. 

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League, μετά τη νίκη με 2-0 επί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νόου.

Οι Μαδριλένοι έζησαν μαγικές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο η άφιξη της ομάδας στο γήπεδο ήταν επεισοδιακοί, αφού οπαδοί των Καταλανών επιτέθηκαν στο πούλμαν του συνόλου του Σιμέονε.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν ζημιές σε κάποια από τα τζάμια και να πέσουν γυαλιά πάνω στα μέλη.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανέβασε στα social media μία φωτογραφία από το εσωτερικό πούλμαν, γράφοντας: “Είδαμε κι εμείς απόψε την άλλη πλευρά του φεγγαριού”, ταγκάροντας μάλιστα και τη NASA.

Οι Μαδριλένοι είναι πλέον το φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, με την Μπαρτσελόνα να καλείται να κάνει μία μεγάλη ανατροπή στο “Μετροπολιτάνο”.

