Οπαδός έβριζε για πέναλτι που δεν πήρε η Νάπολι και η σύζυγός του τον έστειλε στο νοσοκομείο πετώντας ψαλίδι και μαχαίρια

Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και πιο συγκεκριμένα μια φάση για πέναλτι από το Αταλάντα – Νάπολι (2-1) έφερε την… καταστροφή σε ένα ζευγάρι στην Ιταλία. Το συγκεκριμένο ζευγάρι τσακώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και η κατάσταση ξέφυγε σε απίστευτο βαθμό.

Όλα άρχισαν όταν ο άνδρας -οπαδός της Νάπολι- παρακολουθούσε την αναμέτρηση στο σπίτι του και άρχισε να βρίζει μετά από ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στην ομάδα του. Η 35χρονη σύζυγός του θεωρώντας ότι τα άσχημα αυτά λόγια απευθύνονταν σε εκείνη άρχισε να απειλεί τον 40χρονο να φύγει από το σπίτι αλλιώς θα τον μαχαίρωνε.

Ο σύζυγός της αρνήθηκε να αποχωρήσει, με τη γυναίκα να αρπάζει ένα ψαλίδι και να του το εκτοξεύει, ενώ στη συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα της προσπαθώντας να τον μαχαιρώσει.

Ο 40χρονος που αιμορραγούσε κάλεσε πρώτα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και μετά το ασθενοφόρο, με την γυναίκα να αρνείται να σταματήσει αφού όπως έγινε γνωστό μετά την αναπαράσταση των ερευνητών φέρεται να του πέταξε περισσότερα μαχαίρια κατά τη διάρκεια της κλήσης. Ένα από αυτά βρέθηκε καρφωμένο στον τοίχο!

Η 35χρονη συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη επίθεση και παράνομη κατοχή μαχαιριού, καθώς βρέθηκαν στο τσαντάκι της τρεις ακόμα λεπίδες, μία από τις οποίες ήταν ανοιχτήρι.

Όσον αφορά το θύμα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, όμως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.