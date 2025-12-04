Οργή στον ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ: Δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε στην έδρα του Ολυμπιακού τον τελικό του Λιγκ Καπ

Μια ημέρα μετά τους ημιτελικούς για το Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς” και την πρόκριση Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στον τελικό της διοργάνωσης, η ΕΣΑΠ γνωστοποίησε τις αλλαγές που αποφασίστηκαν για το “μεγάλο” αγώνα που θα κρίνει το τρόπαιο στο βόλεϊ των ανδρών.

“Η ΕΣΑΠ ανακοινώνει πως ο τελικός του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν του Παλαιού Φαλήρου και όχι στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Σμύρνης την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 16:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ” αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση για την ώρα: “Δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα θα αρχίσει ο 15ος τελικός του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς μεταξύ του Π.Α.Ο.Κ. και του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ. Το εναρκτήριο σερβίς θα γίνει στις 16:45 αντί στις 17:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο μετά από σχετικό αίτημα της ΕΡΤ για το ΕΡΤ Σπορτ που θα το μεταδώσει απευθείας”.

Η πλευρά του ΠΑΟΚ δεν είδε με καλό… μάτι τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, οι Θεσσαλονικείς ισχυρίζονται ότι η μεταφορά της έδρας ουσιαστικά θα δημιουργήσει ένα κοινό αποκλειστικά από οπαδούς του Ολυμπιακού υποστηρίζοντας ότι το Παλαιό Φάληρο είναι μια περιοχή περισσότερο… ερυθρόλευκη, συγκριτικά με τη Νέα Σμύρνη.

Αντιπρόεδρος ομάδας βόλεϊ ΠΑΟΚ: «Δεν κατεβαίνουνε να παίξουμε στην έδρα του Ολυμπιακού»

Οι έντονες αντιδράσεις στον ΠΑΟΚ, εκφράστηκαν και από επίσημα χειλη. Ο αντιπρόεδρος του ΤΑΠ, Κώστας Παϊσιάδης μίλησε στο “Metropolis” ζητώντας την επιστροφή του τελικού στην αρχική του… έδρα. «Εάν δεν συμβεί αυτό που είχε συμφωνηθεί δεν θα κατέβει η ομάδα να παίξει», τόνισε.

Ο Κώστας Παϊσιάδης ανέφερε αρχικά: «Πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό για τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν συμβεί αυτό που είχε συμφωνηθεί, δεν θα κατέβει η ομάδα να παίξει, η ομάδα δεν πρόκειται να πάει να αγωνιστεί σε μία περιοχή στην έδρα του Ολυμπιακού. Στη Νέα Σμύρνη, αλλιώς δεν θα κατέβουμε και σε δεύτερο σενάριο, επειδή υπάρχει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο (50.000), τότε θα κατεβάσουμε κάποιους νεαρούς αθλητές που έχουμε».

Ο αντιπρόεδρος του ΤΑΠ ΠΑΟΚ κατέληξε, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν θα παίξουμε στο Παλαιό Φάληρο, χωρίς κόσμο. Αν θέλει η λίγκα και ο Ολυμπιακός θα πάμε σε διπλό τελικό. Εμάς μας ενημέρωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εμείς δεν ερωτηθήκαμε, ήταν αυθαίρετη απόφαση. Η έδρα του τελικού είχε οριστεί από αρχές Αυγούστου, δεν γίνεται να δεχθούμε μία μονομερή απόφαση».