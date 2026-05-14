Αθλητικά

Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο

Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής ποινής που κατέθεσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την τιμωρία της ΔΕΑΒ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οριστικά χωρίς κόσμο θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή (17/5/2026) για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού της έδρας για μία αγωνιστική λόγω κάποιων κροτίδων στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με την πράσινη ΠΑΕ να κάνει αίτημα αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, ώστε να έχει κόσμο στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε και έτσι το ντέρμπι στη Λεωφόρο θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ταυτοποιήσει τους οπαδούς που είχαν ρίξει τις κροτίδες που έφεραν την εν λόγω ποινή, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
131
124
109
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo