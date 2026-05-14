ΑΕΚ: Χωρίς Κουζμίνσκας κόντρα στον Άρη

Τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας άφησε εκτός δωδεκάδας ο Ντράγκαν Σάκοτα, στην αποψινή (19:00) πρεμιέρα της ΑΕΚ στα πλέι οφ της Greek Basketball League, απέναντι στον Άρη στη SUNEL Arena.

Στον πρώτο αγώνα της ΑΕΚ μετά τον οδυνηρό χαμένο τελικό στο Basketball Champions League στην Μπανταλόνα, ο Σερβοέλληνας τεχνικός αποφάσισε να μην έχει στη δωδεκάδα τον Κουζμίνσκας, στον 1ο αγώνα με τον Άρη, για την προημιτελική φάση των πλέι οφ.

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί απέναντι στον Άρη με της εξής εξάδα ξένων: Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Φίζελ και Νάναλι.