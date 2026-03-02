Αθλητικά

Οριστικά στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός – Μπέτις για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός δεν θα επιστρέψει στη Λεωφόρο για το επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό του ματς
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Το ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί τελικά η πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους “16” του Europa League (12.03.2026, 19:45, Newsit.gr).

Οι εργασίες που διεξάγονται εδώ και αρκετούς μήνες στο ΟΑΚΑ ήταν ένα σοβαρό ζήτημα για το “τριφύλλι” ενόψει του αγώνα στους “16” του Europa League, την ώρα που η Λεωφόρος έμοιαζε και ήταν το απόλυτο φαβορί για να φιλοξενήσει το Παναθηναϊκός – Μπέτις.

Οι επαφές που έγιναν την Παρασκευή (27.02.2026) ανάμεσα στο “τριφύλλι” και την διοίκηση του ΟΑΚΑ, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο, να χρησιμοποιήσει η “πράσινη” ΠΑΕ το Στάδιοστο πρώτο παιχνίδι με τους Ισπανούς για την φάση των “16” του Europa League.

Το θέμα του γηπέδου όμως λύθηκε οριστικά, αφού διευθετήθηκαν όσα έπρεπε, προκειμένου να φιλοξενηθεί το ματς του Παναθηναϊκού με τους Ανδαλουσιάνους. Έτσι, ξεκαθάρισε η έδρα των “πρασίνων” για το ματς με την Μπέτις.

