Όταν η ΑΕΚ πήγε στο Βελιγράδι και «σταμάτησε» τον πόλεμο, 27 χρόνια από το ιστορικό φιλικό για την ειρήνη με την Παρτιζάν

Πέρασαν 27 χρόνια και ακόμα δεν ξεχνιέται. Ήταν 7 Απριλίου του 1999 και πιο συγκεκριμένα Μεγάλη Τετάρτη, όταν η ποδοσφαιρική ΑΕΚ ταξίδεψε στο Βελιγράδι -εν μέσω ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών- για ένα φιλικό που έμεινε ανεξίτηλο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και που πήρε μια “λαμπερή” θέση στην ιστορία της ομάδας.

Η ιδέα ανήκε στον Δημήτρη Μελισσανίδη και -παρά τους κινδύνους που έκρυβε- βρήκε γρήγορα ανταπόκριση εντός και εκτός της “οικογένειας” της ΑΕΚ, χωρίς την υποστήριξη της τότε διοίκησης, της ENIC (είχε δεχθεί πιέσεις από το υπουργείο Αθλητισμού της Αγγλίας, αφού η χώρα είχε πρωτοστατήσει στο συγκεκριμένο πόλεμο). Δίχως εγγυήσεις για την ασφάλειά τους, οι “κιτρινόμαυροι” πήραν το δρόμο για το φιλικό με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι.

Ένας αγώνας για την ειρήνη, με την αποστολή της ΑΕΚ να βρίσκει στο Βελιγράδι τον όλεθρο που άφηναν πίσω τους οι βομβαρδισμοί και τους Σέρβους να υποδέχονται τους “κιτρινόμαυρους” με ψωμί και αλάτι -σύμφωνα με το έθιμό τους- ευχαριστώντας τους για την ιστορική κίνηση.

Οι περίπου 15.000 Σέρβοι υποδέχθηκαν όσους ηρωικούς ταξίδεψαν από την Αθήνα. Μεταξύ αυτών και ο Μανώλης Γλέζος, που αποκάλυψε πως αυτό το το ταξίδι τον έκανε φίλο της ΑΕΚ για μια ζωή

Τα γκολ των Κέζμαν (13′) και Ζουμπούλη (26′) πανηγυρίστηκαν το ίδιο από την εξέδρα, με τους οπαδούς να κάνουν στο 61′ ένα ειρηνικό “ντου” στο 61′, βάζοντας επίλογο στη φιλική αναμέτρηση.

“Κάλως ήρθατε φίλοι. Ζήτω η Ελληνο-σερβική φιλία” ανέφεραν πολλά από τα πλακάτ που εμφανίστηκαν στις εξέδρες, την ώρα που στον πίνακα του γηπέδου υπήρχε το μήνυμα “Τους θερμότερους χαιρετισμούς μας στο φιλικό λαό της Ελλάδας”.

27 χρόνια μετά, η ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχίζει να θυμάται εκείνες τις “μεγάλες” στιγμές. Όταν η Ένωση έβαλε στη φανέλα της έναν μεγάλο στόχο, αλλά… σημάδεψε την αιωνιότητα! Όταν το ποδόσφαιρο νίκησε την τρέλα του πολέμου

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Ατματσίδης (29’ Μιχαηλίδης – 40’ Κουρκούνας), Κοπιτσής (40’ Κωστένογλους), Μπαμπούνσκι, Μιλοβάνοβιτς (42’ Καψής), Τσέκολι (45’ Ζήκος), Κατσαβός, Σαβέβσκι (32’ Κασάπης), Μαλαδένης, Καλιτζάκης, Ζουμπούλης, Νικολαΐδης.