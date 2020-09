Οι περισσότερες ομάδες της Ευρώπης παρουσιάζουν αυτό το διάστημα τις εμφανίσεις τους για τη νέα σεζόν κι η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται ότι… κερδίζει τη “μάχη” της εκτίμησης των οπαδών.

Η νέα φανέλα της “Βασίλισσας” έχει προκαλέσει παγκόσμιο θαυμασμό, με τα αποθεωτικά σχόλια να έχουν “πλημμυρίσει” τα social media για την τρίτη εμφάνιση της ομάδας στη σεζόν 2020-21.

Πρόκειται για μία νέα φανέλα σε μαύρο χρώμα, με το σήμα της ομάδας και τα γράμματα των χορηγών σε ροζ απόχρωση, η οποία και φαίνεται ότι θα… ξεπουλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

🆕 👕 Make history with us. The new 2020/21 third jersey is out now!#HalaMadrid