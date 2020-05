Η δήλωση του Μάικλ Τζόρνταν ότι θα μπορούσε να κερδίσει τους παίκτες των Χόρνετς σε ματσάκι 1-on-1 δεν… κάθισε καλά στους παίκτες της ομάδας με τον Μάιλς Μπρίτζις να προκαλεί ανοιχτά τον θρύλο του ΝΒΑ!

Η τεράστια επιτυχία του “Last Dance” επανέφερε στην επιφάνεια, μεταξύ άλλων ιστοριών, και το άκρως ανταγωνιστικό πνεύμα του Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε σήμερα να κερδίσει τους παίκτες της ομάδας των Χόρνετς -που είναι στην ιδιοκτησία του- σε ένα “μονό”.

“Είμαι σίγουρος ότι μπορώ. Δεν θέλω όμως να το κάνω, γιατί θα διαλύσω την αυτοπεποίθησή τους. Έτσι, μένω μακριά” απάντησε ο Τζόρνταν, με τον Μάιλς Μπρίτζις να “τσιμπάει” και να προκαλεί τον “θρύλο” του ΝΒΑ να κάνει πράξη αυτό που δήλωσε, με αντίπαλο τον ίδιο!

Let’s get it then https://t.co/7MbAOAFhSL