Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Θέλει το «διπλό» στο Αγρίνιο και ψάχνει «δώρα»

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό και στοχεύει στο “τρίποντο” που υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

Ο ΠΑΟΚ έχει 35 βαθμούς και θέλει τη νίκη στο Αγρίνιο, περιμένοντας παράλληλα απώλειες βαθμών για ΑΕΚ (37 β.) και Ολυμπιακό (36 β.), που μπορούν να τον ανεβάσουν στην πρώτη θέση. Ο “δικέφαλος του Βορρά” προέρχεται από την αγχωτική του πρόκριση επί του Ατρομήτου, στα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (στη διαδικασία των πέναλτι). Ακολουθούν ο προημιτελικός Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Μπέτις και Λυών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απ’ την άλλη, ο Παναιτωλικός έχει 15 βαθμούς και προσπαθεί να βρει ένα σταθερό “βηματισμό” με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του. Μεσοβδόμαδα, οι Αγρινιώτες είχαν και αυτοί αγώνα για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας, χάνοντας 2-0 στην έδρα του Άρη και γνωρίζοντας τον αποκλεισμό.

Ο ΠΑΟΚ είχε 21 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό, ανεξάρτητα από έδρα και διοργάνωση, μέχρι το παιχνίδι των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία. Η ομάδα του Αγρινίου έχει μόλις μια νίκη στην έδρα της κόντρα στο “δικέφαλο του Βορρά” (2-0 το 2013). Το ματς του πρώτου γύρου στην Τούμπα έμεινε στο 0-0.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του τον Τζόντζο Κένι (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και εκτίει την ποινή του). Επίσης, δεν υπολογίζει στους Λούκα Ιβανούσετς, Ντέγιαν Λόβρεν, Γίρι Παβλένκα και Ανέστη Μύθου, λόγω τραυματισμών. Απ’ την άλλη, ο Γιάννης Αναστασίου έχει να διαχειρίζεται σημαντικές απουσίες, με τους Τσάβες και Κοντούρη να αποτελούν παρελθόν, ενώ στα “πιτς” είναι ο Μπουχαλάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Μαυρίας, Γκαρθία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς, Ενκολόλο, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

Τέταρτος! Μπουρουζίκας

VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Βεργέτης

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (17:00, Cosmote Sport 1)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (19:30, Cosmote Sport 1)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (Nova Sports prime)