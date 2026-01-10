Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έκλεισε στην Λοτζ ο Ντραγκόφσκι, περνάει ιατρικά την Κυριακή σύμφωνα με τους Πολωνούς

Λίγο πριν πει “αντίο” στον Παναθηναϊκό φέρεται να είναι ο Πολωνός τερματοφύλακας
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Έτοιμος να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει στην Πολωνία για λογαριασμό της Βίτζεβ Λοτζ φέρεται να είναι ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την πατρίδα του. Ο Πολωνός δημοσιογράφος, Τόμαζ Βλόνταρτσικ υποστηρίζει ότι ο τερματοφύλακας του τριφυλλιού έχει ήδη συμφωνήσει να φορέσει τη φανέλα της πολωνικής ομάδας.

Ο μάνατζέρ του Μάριους Κουλέσζα ήταν στην Πολωνία τα Χριστούγεννα και συζητούσε με τους διοικούντες την ομάδα για την μετεγγραφή του και πλέον έχει τακτοποιήσει σχεδόν όλες τις εκκρεμότητες.

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, ο Ντραγκόφσκι θα μεταβεί την Κυριακή (11.01.2026) στην Πολωνία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την Βίντζεφ Λοτζ και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις, βάζοντας έτσι φινάλε στην πορεία του στον Παναθηναϊκό.

Εδώ και καιρό, στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζουν στον Πολωνό τερματοφύλακα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει ήδη δείξει τις σκέψεις του και στις επιλογές της 11άδας σε παιχνίδια προς το τέλος του 2025. Οι “πράσινοι” έχουν ήδη προχωρήσει και στον δανεισμό του Τσάβες, με αποτέλεσμα να έχουν -αυτή την στιγμή- τέσσερις τερματοφύλακες!

Αθλητικά
