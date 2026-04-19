Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς στους παίκτες μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ τα... άκουσαν από τον κόσμο στη Λεωφόρο
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού γέμισαν τη Λεωφόρο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο ήταν ιστορικής σημασίας, μιας και πρόκειται λογικά για το τελευταίο “αιώνιο” ντέρμπι στο “Απόστολος Νικολαΐδης”.

Ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του δεν μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να χάνει με 2-0 από τον Ολυμπιακό, δίχως να κάνει κλασική ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πράσινοι αποδοκιμάστηκαν έντονα από τον κόσμο τους τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και μετά το τέλος του ντέρμπι.

Οι ποδοσφαιριστές πήγαν προς το πέταλο των οργανωμένων απ’ όπου όμως, τους “έδιωξαν”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
292
216
123
120
94
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo