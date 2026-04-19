Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς στους παίκτες μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού γέμισαν τη Λεωφόρο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο ήταν ιστορικής σημασίας, μιας και πρόκειται λογικά για το τελευταίο “αιώνιο” ντέρμπι στο “Απόστολος Νικολαΐδης”.

Ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του δεν μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να χάνει με 2-0 από τον Ολυμπιακό, δίχως να κάνει κλασική ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πράσινοι αποδοκιμάστηκαν έντονα από τον κόσμο τους τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και μετά το τέλος του ντέρμπι.

Οι ποδοσφαιριστές πήγαν προς το πέταλο των οργανωμένων απ’ όπου όμως, τους “έδιωξαν”.