Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Με Λοτερμόζερ και Λάτισεβς η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης

Η διοργάνωση ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα των πρασίνων με τη σερβική ομάδα
Ο Λοτερμόζερ σε παιχνίδι της Euroleague/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague (20/03/26, 21:15) με τη διοργάνωση να ανακοινώνει τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ από τη Γερμανία, Όλεγκ Λάτισεβς από τη Λετονία και Αλμπέρτο Μπαένα από την Ισπανία θα είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center.

Το παιχνίδι έχει τεράστια βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες, αφού τους χωρίζει μόλις μία νίκη στη Euroleague, με τον Ερυθρό Αστέρα να είναι στην 6η θέση με ρεκόρ 18-13 και τον Παναθηναϊκό στην 9η με 17-14.

Στο Βελιγράδι οι πράσινοι είχαν χάσει 86-68 σε ένα από τα παιχνίδια που ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια, με αποτέλεσμα πλέον να «καίγονται» για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν μία θέση στην πρώτη εξάδα της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
94
81
70
61
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo