Παναθηναϊκός: Φαβορί ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός προπονητής

Ο Χρήστος Κόντης είναι εξαιρετικά πιθανό να εργαστεί και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκό, έχοντας ρόλο υπηρεσιακού προπονητή.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο του. Οι άνθρωποι του τριφυλλιού σαρώνουν την αγορά για τεχνικό εγνωσμένης αξίας, αλλά σε πρώτη φάση ετοιμάζονται να δώσουν τα ηνία της ομάδας στον Χρήστο Κόντη.

Ο Έλληνας προπονητής γνωρίζει καλά την ομάδα. Ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ διαδέχθηκε τον Φατίχ Τερίμ και καθοδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Άρη στον τελικό του Κυπέλλου πριν 2 χρόνια.

Συνεργάτες του θα είναι οι Αλέξανδρος Τζιόλης (ως βοηθός), Ευθύμης Κυπριανός (ως γυμναστής) και Διονύσης Χιώτης.