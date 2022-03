Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 95-83 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε εξ αναβολής αγώνα για την 21η αγωνιστική της Euroleague, καθώς δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει μετά από ένα άσχημο δίλεπτο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι “πράσινοι” είχαν άσχημη εικόνα στην άμυνα για ένα 20λεπτο και με σερί των Ισραηλινών 12-0, βρέθηκαν να χάνουν με 9 πόντους στην ανάπαυλα, παρά το τρομερό παιχνίδι του Λευτέρη Μαντζούκα, που είχε 11 πόντους και 3 ασίστ, πριν αποβληθεί με 5 φάουλ. Ο Παπαπέτρου είχε επίσης 17 πόντους στην επιστροφή του στη Euroleague, ενώ ο Νέντοβιτς με 19 πόντους προσπάθησε να “γυρίσει” το ματς, αλλά δύο μεγάλα τρίποντα του Ντερόν Γουίλιαμς “καθάρισαν” το παιχνίδι για την Μακάμπι.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 8-2, αλλά η Μακάμπι “απάντησε” αμέσως με ένα δικό της σεζόν 12-0 για να ανατρέψει την εικόνα του αγώνα. Παπαπέτρου και Παπαγιάννης αντέδρασαν όμως και με τη δική τους συμβολή, οι “πράσινοι” κατάφεραν να κάνουν νέα ανατροπή και να προηγηθούν με 24-17, “τρέχοντας” δικό τους σερί 16-3. Το σκορ στο 10′ ήταν όμως 26-23, μετά από ένα αδιανόητο buzzer beater του Ζιβ για τους Ισραηλινούς.

Iftah Ziv are you serious?! 🤩 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YE3uScg56G