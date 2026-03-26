Παναθηναϊκός: Με νάρθηκα στο δάχτυλο ο Τζέριαν Γκραντ και νέο πρόβλημα με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει πλέον να δει τους διαθέσιμους παίκτες για το ματς με τη Μονακό
Ο Γκραντ
Ο Γκραντ σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Μονακό στην 35η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας δύο προβλήματα να αντιμετωπίσει, με τους Τζέριαν Γκραντ και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο Τζέριαν Γκαρντ έχει υποστεί τελικά κάταγμα στο δάχτυλο του χεριού του και είναι αναγκασμένος να φοράει ειδικό νάρθηκα το επόμενο διάστημα, με την κατάστασή του να επανεξετάζεται καθημερινά, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προπόνηση του Παναθηναϊκού, λόγω ενοχλήσεων.

Ο Εργκίν Αταμάν είναι έτσι αναγκασμένος να περιμένει πια μέχρι και την ημέρα του αγώνα (27/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr), για να δει ποιους παίκτες θα έχει διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τη Μονακό στη Euroleague.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί ότι στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Ιωάννης Κουζέλογλου, μετά το δανεισμό του στο Μαρούσι.

Αθλητικά
