Παναθηναϊκός: Με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν στα πλέι οφ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ταξίδι του στο φετινό Europa League, παίρνοντας το εισιτήριο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 20η θέση και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πράσινοι θα μάθουν την Παρασκευή (30/1/2026, 14:00) την αντίπαλο τους, στην κλήρωση των πλέι οφ του Europa League.

Εάν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16, αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι είτε η Μίντιλαντ (3η) είτε η Μπέτις (4η).

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των πλέι οφ είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και ο δεύτερος στις 26 Φεβρουαρίου.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς εκτός έδρας.