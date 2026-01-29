Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν στα πλέι οφ του Europa League

Οι πράσινοι τερμάτισαν στην 20η θέση της League Phase του Europa League
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ταξίδι του στο φετινό Europa League, παίρνοντας το εισιτήριο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 20η θέση και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν.

Οι πράσινοι θα μάθουν την Παρασκευή (30/1/2026, 14:00) την αντίπαλο τους, στην κλήρωση των πλέι οφ του Europa League.

Εάν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16, αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι είτε η Μίντιλαντ (3η) είτε η Μπέτις (4η).

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των πλέι οφ είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και ο δεύτερος στις 26 Φεβρουαρίου.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς εκτός έδρας.

Αθλητικά
