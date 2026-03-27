Παναθηναϊκός – Μονακό: Χωρίς τον Τάις οι Μονεγάσκοι στο T- Center

Ο Ντάνιελ Τάις θα απουσιάσει από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague, λόγω ενός οικογενειακού προβλήματος, όπως αποκάλυψε το Basketnews.

Αυτό σημαίνει ότι η Μονακό είναι πιθανό να «κατέβει» στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με 8 παίκτες. Η παρουσία 8 ή 9 παικτών θα κριθεί από την ετοιμότητα του Μίροτιτς, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι ότι θα αγωνιστεί στο T- Center, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.

Οι Μονεγάσκοι θα έχουν μόνο έναν διαθέσιμο σέντερ κόντρα στο «τριφύλλι», τον Κεβάριους Χέιζ, κάτι που διευκολύνει τους ταλαιπωρημένους σε αυτή τη θέση πράσινους.

Λεσόρ και Φαρίντ είναι τα σέντερ του «τριφυλλιού», με τους Χουάντσο και Μήτογλου να παίζουν ως πεντάρια την τελευταία περίοδο, και συγκεκριμένα τον Ισπανό να κλείνει τα ματς σε αυτή τη θέση στο νικηφόρο σερί της ομάδα του Αταμάν.

Oι σίγουρα διαθέσιμοι για την ομάδα του Μαρκοϊσβίλι είναι οι Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Ντιάλο, Χέιζ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς και Στράζελ. Ο Τάις φέτος μετρά 9.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και μία ασίστ κατά μέσο όρο σε 32 παιχνίδια της EuroLeague