Παναθηναϊκός: Νέα ανάρτηση με «σπόντα» για τον Μοντέρο της Βαλένθια

Σε όσους υποτίμησαν την ομάδα του Αταμάν αναφέρθηκε ο Παναθηναϊκός
Ο Μοντέρο κόντρα στη Βαλένθια (EUROKINISSI)

Μετά και τη δεύτερη νίκη του επί της Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την μεταφορά της σειράς στο γήπεδό του και έστειλε μήνυμα στους οπαδούς του, αλλά και στους… εχθρούς του.

Αρκετοί είχαν “ξεγράψει” τον Παναθηναϊκό, μετά την κακή πορεία στην κανονική περίοδο της σεζόν, αλλά κόντρα στη Βαλένθια απέδειξε ότι έχει την ποιότητα για να φθάσει μέχρι το τέλος στη Euroleague και χρειάζεται ουσιαστικά τρεις νίκες στο Telekom Center Athens, ώστε να αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για 8η φορά στην ιστορία του.

Αυτό επισήμανε ουσιαστικά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε νέα ανάρτησή της, που φαίνεται να περιλαμβάνει και σπόντα προς τον Ζαν Μοντέρο. Ο ηγέτης της Βαλένθια είχε εμφανιστεί αλαζονικός πριν την έναρξη των πλέι οφ, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει και 5 και 6 φορές σερί τους “πράσινους”, οι οποίοι και “απάντησαν” με το 2-0 στο παρκέ και έγραψαν σε νέα τους ανάρτηση το εξής: «Ποτέ μην υποτιμάτε την καρδιά της ομάδας μας! Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Το σπίτι μας μας περιμένει για το τελικό βήμα».

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πλέον μία νίκη επί της Βαλένθια στα τρία επόμενα παιχνίδια, για να βρεθεί στο Final 4.

Αθλητικά
