Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το επεισοδιακό διπλό του «τριφυλλιού» και ο «πόλεμος» μετά το φινάλε του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια και έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που συνεχίστηκε και… στα αποδυτήρια.

Μετά τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο ματς για να “τελειώσει” ουσιαστικά τη σειρά και τα κατάφερε, χάρη στον εκπληκτικό Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πέτυχε 8 πόντους στα τελευταία λεπτά της παράτασης για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και την έστειλε σε τρίτο ματς στο Telekom Center Athens, με στόχο το 3-0 και την πανηγυρική πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Η φοβερή «παράσταση» του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε… βαθιά το χέρι στην τσέπη για να φέρει πριν λίγους μήνες στην Ελλάδα, τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και ο Αμερικανός φόργουορντ έχει ήδη αρχίσει να κάνει απόσβεση.

Μετά το βραβείο του MVP στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο κορυφαίος παίκτης του περσινού Final Four της Euroleague, έδωσε και μία μεγάλη “παράσταση” στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ κόντρα στη Βαλένθια.

Τελείωσε το ματς με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βάζοντας και το καλάθι που έκρινε την αναμέτρηση, με ένα δύσκολο σουτ που μετέτρεψε σε buzzer beater για την ομάδα του.

Οι πανηγυρισμοί και τα νεύρα μετά το buzzer beater

Η συγκλονιστική εξέλιξη του αγώνα οδήγησε και σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους παίκτες και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Roig Arena. Ο ίδιος ο Χέιζ Ντέιβις έφυγε για τα αποδυτήρια, αλλά ο Ναν τα… έβαλλε με τους φίλους της Βαλένθια και η ισπανική ομάδα φέρεται να “επιτέθηκε” στην αποστολή του “τριφυλλιού” στα αποδυτήρια, προσπαθώντας να συλλάβει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η αρχή έγινε με μία ένταση στη φυσούνα, όπου ο Νόγκες της Βαλένθια κυνήγησε τον Ναν, για μία χειρονομία προς την κερκίδα και προκάλεσε σύρραξη ανάμεσα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και των Ισπανών.

Ακολούθησε η εμφάνιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα αποδυτήρια με το διαβατήριο στα χέρια του, καθώς όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Βαλένθια έφερε την αστυνομία στα αποδυτήρια, επειδή ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς.

Τεταμένο το κλίμα: Στα αποδυτήρια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το διαβατήριό του στο χέρι pic.twitter.com/J9As7M8lGH — SPORT24 (@sport24) April 30, 2026

Για το θέμα υπήρξαν και εκατέρωθεν “βολές”, με τον προπονητή των “νυχτερίδων” να αποκαλεί “αισχρό” τον ιδιοκτήτη των “πρασίνων” και τον ίδιο να του απαντάει, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη.

Το «πράσινο» πάρτι και οι… τρεις αγώνες στο T-Center

Παρά το επεισοδιακό φινάλε του αγώνα μέσα και έξω από το παρκέ πάντως, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη στην έδρα της Ισπανίας, με τους οπαδούς του να ξεκινούν το “πάρτι” από τη Βαλένθια και να ετοιμάζονται για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας του.

Μετά το 2-0 στα πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να δώσει τρία ματς στο Telekom Center Athens, για να διεκδικήσει τρεις νίκες που θα του χαρίσουν το 8ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Αν πάρει την τρίτη νίκη του σε ένα από τα δύο επόμενα παιχνίδια με τη Βαλένθια στην έδρα του, θα προκριθεί στο Final Four της Euroleague, το οποίο και διεξάγεται φέτος στην Αθήνα και μέσα στο “σπίτι” του, με αποτέλεσμα να του αρκεί πλέον ένα 3/3 μπροστά στους οπαδούς του, ώστε να κατακτήσει τον τίτλο της διοργάνωσης.