ΠΑΟΚ: Τραυματίστηκε και χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Χατσίδης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, έχοντας ως νέο πρόβλημα τον Δημήτρη Χατσίδη, που τραυματίστηκε στην προπόνηση.

Οι εξετάσεις του Δημήτρη Χατσίδη έδειξαν ότι έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και ως εκ τούτου, θα χάσει σίγουρα το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, όπου η ομάδα του θα παίξει το… τελευταίο χαρτί για τον τίτλο στη Super League.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δύο μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου συνεχίζει την προετοιμασία του με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς. Η Πρωτομαγιά στη Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ακολούθησε δουλειά στην τακτική και τα τελειώματα και στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Χατσίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Πέμπτης, υποβλήθηκε σε μαγνητική και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο. Ο νεαρός εξτρέμ ξεκίνησε θεραπείες και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Κυριακής.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.Το Σάββατο (02.05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45. Δείτε μέσα από τον φακό του paokfc.gr τις αποκλειστικές εικόνες από την προπόνηση της Παρασκευής (01.05) στη Νέα Μεσημβρία.