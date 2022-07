Ο Άντριου Άντριους εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο ίδιος επιβεβαίωσε ουσιαστικά το γεγονός, με μία έμμεση ανάρτηση για τους “πράσινους”.

Πιο συγκεκριμένα, ένα Τούρκος αναλυτής του μπάσκετ έγραψε στο twitter το εξής: «Νιώθω πολύ καλά που ο Άντριου Άντριους θα παίζει στον Παναθηναϊκό και στην Euroleague» και ο Άντριους έκανε retweet με δικό του σχόλιο.

«Δύο χρόνια αργότερα… Σε εκτιμώ αδελφέ μου», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ και έδειξε ότι το ρεπορτάζ για τη συμφωνία του με τους “πράσινους” είναι πιθανότατα αληθές.

2 years later I appreciate you brother @Dantinho31 ✊🏽✊🏽 https://t.co/RBwFj3yS6U