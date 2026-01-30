Παναθηναϊκός: Ο φορτωμένος μήνας των «πρασίνων» σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στην League Phase του Europa League με το εντός έδρας 1-1 κόντρα στη Ρόμα και πλέον κάνει τα αγωνιστικά του πλάνα, με παρουσία σε Super League, ημιτελικά Κυπέλλου Ελλάδας betsson αλλά και playoffs στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε δύο πολύ δυνατά ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ήδη δύσκολο πρόγραμμα που είχαν τον μήνα Φεβρουάριο. Σε αυτή την περίοδο, η ομάδα του Μπενίτεθ θα δώσει συνολικά 8 παιχνίδια για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, κάτι που σημαίνει πως θα δίνει ένα παιχνίδι ανά 3,3 μέρες.

Πέρα από τα δύο ματς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου betsson με τον ΠΑΟΚ και τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”, για τη Super league.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Φεβρουάριο

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – Κηφισιά (S.L.)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (S.L.)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ (S.L.)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

1ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν sto OAKA

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (S.L.)

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

2ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν