Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν ήδη τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Euroleague στις 7 Ιανουαρίου 2026

Sold out τέσσερις μήνες νωρίτερα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός
Παρότι έχασε πέρυσι το πρωτάθλημα Ελλάδας και Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός έχει διατηρήσει… ζεστούς τους οπαδούς του και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας, έχουν αρχίσει από τώρα και τα sold out στο ΟΑΚΑ για τη Euroleague, με το πρώτο να αφορά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τέσσερις μήνες πριν την αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο της Euroleague, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει ταμπέλα “sold out” στο “αιώνιο” ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τους φίλους των “πρασίνων” να έχουν ήδη καλύψει τις θέσεις του ΟΑΚΑ.

Ο πρώτος αγώνας των δύο ελληνικών ομάδων στη Euroleague είναι προγραμματισμένος για τις 7 Ιανουαρίου 2025 και θα γίνει σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

