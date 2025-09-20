Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πελίστρι και Γερεμέγεφ έμειναν εκτός αποστολής των «πρασίνων» για το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (21.09.2025, 21:00, Newsit.gr), για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι, ο οποίος δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, ενώ εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έμεινε και ο Γερεμέγεφ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.