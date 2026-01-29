Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ρόμα: Το γκολ του Ταμπόρδα για το 1-0

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό με τους πράσινους
Ο Ταμπόρδα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 58ο λεπτό του αγώνα με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, με σκόρερ τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα άνοιξε λογαριασμό με τον Παναθηναϊκό στο πιο σπουδαίο ευρωπαϊκό φετινό παιχνίδι του τριφυλλιού.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε τα παιδικά λάθη της ιταλικής άμυνας, απέφυγε ωραία έναν αντίπαλο και με άψογο τελείωμα την έστειλε στο βάθος της εστίας του Γκολίνι.

Ο Ταμπόρδα πανηγύρισε έξαλλα το γκολ που σημείωσε, μιας και βρίσκεται υπό αμφισβήτηση στον Παναθηναϊκό.

