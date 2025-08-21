Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Οπαδός της τουρκικής ομάδας σήκωσε σημαία της στο Καλλιμάρμαρο

Αισθητή έκαναν την παρουσία τους στην Αθήνα οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε (21/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και στις κερκίδες θα υπάρχουν λιγοστοί οπαδοί της τουρκικής ομάδας.

Ένας από αυτούς βρέθηκε μάλιστα νωρίτερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και σήκωσε σημαία της Σάμσουνσπορ μπροστά στο Καλλιμάρμαρο, με το σχετικό video να γίνεται viral στα social media.

Οι φίλοι της Σάμσουνσπορ ετοιμάζουν τη δική τους μικρή κερκίδα για το ΟΑΚΑ, αλλά ο Παναθηναϊκός περιμένει μεγάλη στήριξη από τους δικούς του οπαδούς, με πάνω από 40.000 να αναμένονται στην “πράσινη” εξέδρα.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει έτσι μπροστά στους οπαδούς του, ένα σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία.

