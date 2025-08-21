Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Προβάδισμα πρόκρισης σε «καυτό» ΟΑΚΑ θα ψάξουν οι «πράσινοι» στα πλέι οφ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί απόψε (21/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, το οποίο και θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση, στη League Phase της διοργάνωσης.

Μετά το “θρίλερ” με τη Σαχτάρ στα προκριματικά και την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στην Ευρώπη μέχρι τον Ιανουάριο, αλλά έχει πλέον την ευκαιρία κόντρα στη Σάμσουνσπορ, να συνεχίσει στη League Phase του Europa League, όπου θα έχει και πολύ μεγαλύτερα έσοδα.

Η τουρκική ομάδα ξεκίνησε με δύο νίκες τη σεζόν στην Τουρκία και ετοιμάζεται με τη σειρά της για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ του Europa League.

Το πρώτο ματς γίνεται σήμερα στο ΟΑΚΑ, με τους “πράσινους” να περιμένουν ένα σχεδόν γεμάτο γήπεδο, αφού έχουν ήδη “φύγει” πάνω από 40.000 εισιτήρια.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει στη διάθεσή του τον Φίλιπ Τζούρισιτς, που παραμένει τραυματίας, ενώ παρελθόν αποτελεί ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς που συνεχίζει την καριέρα του στο Ντουμπάι. Νέο πρόσωπο για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο κόντρα στη Σάμσουνσπορ.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Τσιριβέγια, Τετέ, Σφιντέρσκι και Πελίστρι.

Η πιθανή ενδεκάδα της Σάμσουνσπορ: Κοτζούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ, Εντσάμ, Ντιματά, Χόλσε, Κιλίντζ και Μάριους.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, μέλος της Α’ κατηγορίας της UEFA, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντιέγο Μπαρμπέρα και Μιγέλ Μαρτίνεθ, ενώ στο VAR θα είναι ο Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ, με βοηθό τον Χαβιέ Ιγκλέθιας Βιλανουέβα.