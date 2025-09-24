Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ όλα τα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Europa League

Παναθηναϊκός πήρε έγκριση για την διεξαγωγή των ευρωπαϊκών του αγώνων στο ΟΑΚΑ
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει κανονικά το ΟΑΚΑ στα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας στο Europa League.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πήρε έγκριση για την διεξαγωγή των ευρωπαϊκών αγώνων στο ΟΑΚΑ, στο οποίο θα γίνονται παράλληλα και εργασίες.

Το γήπεδο δεν θα έχει πλήρη χωρητικότητα, καθώς θα πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες εργασίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κομμάτι των εξεδρών κλειστό.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

