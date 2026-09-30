Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν live για τη 2η αγωνιστική της Euroleague

Για το 2/2 στη Euroleague ο Παναθηναϊκός στο κατάμεστο T-Center
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Euroleague
Δεύτερη αγωνιστική
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε αγώνα του Τ-Center (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στη διοργάνωση και να αφήσει πίσω του την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup.

21:15 | 30.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 30.09.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:14 | 30.09.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου

21:11 | 30.09.2026
Η 5άδα της Βιλερμπάν

Ντάντα, Μιλς, Γκακ, Κράουντερ και Μπολομπόι

21:10 | 30.09.2026

Αποθεώθηκε ξανά κατά την είσοδό του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

21:09 | 30.09.2026

Ο Ναν στο T-Center

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:09 | 30.09.2026

Σε αυτό βρίσκονται δε και οι τραυματίες, με τον Χέιζ Ντέιβις να φθάνει από νωρίς για να κάνει ατομικό πρόγραμμα

 

Ο Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκανε ατομικό πρόγραμμα πριν το Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού
21:07 | 30.09.2026

Το γήπεδο είναι πάντως για μία ακόμη φορά κατάμεστο

21:06 | 30.09.2026

Με ενισχυμένο ρόστερ από την πλευρά της, η Βιλερμπάν, που έχει μαζί της στο T-Center τους εξής: Κέιλ, Ντάντα, Μιλς, Μάσα, Γκατς, Μπολομπόι, Λάιτι, Μπέσον, Πονς, Ουότερς, Σέστινα, Κράουντερ

21:06 | 30.09.2026

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει έτσι, 11 διαθέσιμους παίκτες: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκας.

21:05 | 30.09.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει πάντως ξανά αρκετά προβλήματα, αφού είναι εκτός οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουστάφα Φαλ

21:04 | 30.09.2026

Από νίκη προέρχεται στη Euroleague και η Βιλερμπάν, νίκησε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:04 | 30.09.2026
21:03 | 30.09.2026

Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το... δεξί στη Euroleague, επικρατώντας εύκολα της Βιλερμπάν, αλλά προέρχεται από ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ελληνικό Super Cup

21:03 | 30.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βιλερμπάν

21:03 | 30.09.2026
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