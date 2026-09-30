Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν live για τη 2η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στη διοργάνωση και να αφήσει πίσω του την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup.
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου
Ντάντα, Μιλς, Γκακ, Κράουντερ και Μπολομπόι
Αποθεώθηκε ξανά κατά την είσοδό του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ναν στο T-Center
Το γήπεδο είναι πάντως για μία ακόμη φορά κατάμεστο
Με ενισχυμένο ρόστερ από την πλευρά της, η Βιλερμπάν, που έχει μαζί της στο T-Center τους εξής: Κέιλ, Ντάντα, Μιλς, Μάσα, Γκατς, Μπολομπόι, Λάιτι, Μπέσον, Πονς, Ουότερς, Σέστινα, Κράουντερ
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει έτσι, 11 διαθέσιμους παίκτες: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκας.
Ο Παναθηναϊκός έχει πάντως ξανά αρκετά προβλήματα, αφού είναι εκτός οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουστάφα Φαλ
Από νίκη προέρχεται στη Euroleague και η Βιλερμπάν, νίκησε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το... δεξί στη Euroleague, επικρατώντας εύκολα της Βιλερμπάν, αλλά προέρχεται από ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ελληνικό Super Cup
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βιλερμπάν