Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν live για τη 2η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στη διοργάνωση και να αφήσει πίσω του την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup.