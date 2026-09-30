ΠΑΟΚ – Μανρέσα: Διακοπή στην τρίτη περίοδο για πρόβλημα με τη μπασκέτα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στην πρεμιέρα του στο φετινό Eurocup, αλλά το παιχνίδι διεκόπη στο τρίτο δεκάλεπτο, για ένα πρόβλημα με τη μία μπασκέτα στην Πυλαία.

Με το σκορ στο 56-50 υπέρ του ΠΑΟΚ και τη Μανρέσα στις βολές, έγινε αντιληπτό ένα πρόβλημα με το ύψος στη μία μπασκέτα, με αποτέλεσμα να διακοπεί για μερικά λεπτά το παιχνίδι του Eurocup.

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Οι παίκτες των δύο ομάδων περίμεναν μάλιστα καρτερικά και χρειάστηκε να κάνουν ζέσταμα, περιμένοντας να διορθωθεί το ύψος στην μπασκέτα που σούταρε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.

⚫️⚪️ Πρόβλημα στην μπασκέτα και εκ νέου προθέρμανση για τον ΠΑΟΚ και τη Μανρέσα. #PAOK #paokbc pic.twitter.com/gzmbhFxFoc — Sportal (@SportalgrG) September 30, 2026

Το παιχνίδι συνεχίστηκε πάντως κανονικά.