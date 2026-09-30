Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μανρέσα: Διακοπή στην τρίτη περίοδο για πρόβλημα με τη μπασκέτα

Πάνω από 20 λεπτά διεκόπη ο αγώνας στην Πυλαία
Πυλαία
Το πρόβλημα με την μπασκέτα στην Πυλαία (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στην πρεμιέρα του στο φετινό Eurocup, αλλά το παιχνίδι διεκόπη στο τρίτο δεκάλεπτο, για ένα πρόβλημα με τη μία μπασκέτα στην Πυλαία.

Με το σκορ στο 56-50 υπέρ του ΠΑΟΚ και τη Μανρέσα στις βολές, έγινε αντιληπτό ένα πρόβλημα με το ύψος στη μία μπασκέτα, με αποτέλεσμα να διακοπεί για μερικά λεπτά το παιχνίδι του Eurocup.

Οι παίκτες των δύο ομάδων περίμεναν μάλιστα καρτερικά και χρειάστηκε να κάνουν ζέσταμα, περιμένοντας να διορθωθεί το ύψος στην μπασκέτα που σούταρε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.

EURO CUP 2026-2027
EURO CUP 2026-2027

Το παιχνίδι συνεχίστηκε πάντως κανονικά.

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Αθλητικά
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