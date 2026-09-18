Αθλητικά

Ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής Γκάνας για τρία παιχνίδια

Μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ο Γκανέζος μπακ θα ταξιδέψει στην πατρίδα του για τις διεθνείς του υποχρεώσεις
Ο Μπάμπα Ράχμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ
Ο Μπάμπα Ράχμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επιβεβαιώθηκε μία ακόμη απουσία για τον ΠΑΟΚ στη διακοπή των πρωταθλημάτων, αφού ο Μπάμπα Ράχμαν κλήθηκε από την εθνική Γκάνας για τα ματς του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Ο Μπάμπα Ράχμαν ήταν μεταξύ των κλήσεων της εθνικής Γκάνας για τα παιχνίδια στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και ένα φιλικό παιχνίδι με το Μαρόκο.

Οι Γκανέζοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά την Ακτή Ελεφαντοστού εκτός έδρας (24/9) και την Γκάμπια εντός έδρας(29/9) για τα προκριματικά, ενώ στη συνέχεια θα δώσουν και ένα φιλικό παιχνίδι στο Μαρόκο, στις 4 Οκτωβρίου, για να ολοκληρώσουν έτσι το πρόγραμμά τους στη διακοπή. Ακολούθως, ο Μπάμπα θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
145
110
107
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo