Ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής Γκάνας για τρία παιχνίδια

Επιβεβαιώθηκε μία ακόμη απουσία για τον ΠΑΟΚ στη διακοπή των πρωταθλημάτων, αφού ο Μπάμπα Ράχμαν κλήθηκε από την εθνική Γκάνας για τα ματς του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Ο Μπάμπα Ράχμαν ήταν μεταξύ των κλήσεων της εθνικής Γκάνας για τα παιχνίδια στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και ένα φιλικό παιχνίδι με το Μαρόκο.

Οι Γκανέζοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά την Ακτή Ελεφαντοστού εκτός έδρας (24/9) και την Γκάμπια εντός έδρας(29/9) για τα προκριματικά, ενώ στη συνέχεια θα δώσουν και ένα φιλικό παιχνίδι στο Μαρόκο, στις 4 Οκτωβρίου, για να ολοκληρώσουν έτσι το πρόγραμμά τους στη διακοπή. Ακολούθως, ο Μπάμπα θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ.