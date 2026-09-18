Παναθηναϊκός: Μένει στο Κορωπί και ο Κινγκς Κάνγκουα

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει 14 απουσίες τις επόμενες ημέρες στο Κορωπί, λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων, αλλά ο Κινγκς Κάνγκουα είναι από τους παίκτες που θα παραμείνουν στην Αθήνα.

Οι διεθνείς είναι πολλοί για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Σίριλ Ντέσερς ζήτησε να μην κληθεί στη Νιγηρία για να “δουλέψει” τη φυσική του κατάσταση και ο Κινγκς Κάνγκουα δεν θα ταξιδέψει στη Ζάμπια λόγω… τιμωρίας.

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Ο νέος παίκτης του “τριφυλλιού” είχε τιμωρηθεί μετά από μία αποβολή του σε αγώνα της εθνικής του ομάδας και “κουβαλάει” ακόμη, ποινή τριών αγωνιστικών (έχει ήδη εκτίσει τη μία από τις τέσσερις που του είχαν επιβληθεί), με αποτέλεσμα να… γλιτώνει το ταξίδι στην Αφρική για τα παιχνίδια των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών.

Η “βαριά” τιμωρία του Κάνγκουα οφείλεται στο γεγονός ότι είχε αντικρύσει την κόκκινη κάρτα, αφού είχε αποχωρήσει με αλλαγή από το ματς, αλλά βγάζει κερδισμένο τον Παναθηναϊκό, που θα τον έχει στο Κορωπί στη διακοπή του Σεπτεμβρίου.