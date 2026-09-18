Άρης κατά Γιάννη Βρούτση: «Είστε εκτεθειμένος στη συνείδηση της φίλαθλης κοινής γνώμης»

Ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον Ηρακλή για τη διάθεση εισιτηρίων στα μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, μπήκε “μπλόκο” στις μετακινήσεις.

Με επίσημη ανακοίνωσή του έτσι, ο Άρης έριξε “βολές” στον Γιάννη Βρούτση για την απαγόρευση μετακινήσεων ενόψει του αγώνα με τον Ηρακλή και ζήτησε να αλλάξει η απόφαση, κάνοντας λόγο για “δύο μέτρα και δύο σταθμά”.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

Η Απαγόρευση της Λογικής

Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Βρούτση να απαγορεύσει την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ μας παιχνίδι του Σαββάτου στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι αδιανόητη και ακατανόητη.

Ξεπερνάει κάθε λογική, από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ (αλλά και σε οπαδικό επίπεδο) για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο μεταξύ μας παιχνίδια φέτος, γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη της πράξης αυτής.

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Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς αποκλεισμένοι στην πόλη μας.

Δεν κατανοούμε γιατί ο κ. Βρούτσης δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία του φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης από τη στιγμή που οι φίλαθλοι των Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν την ομάδα τους στον Βόλο ή στη Λιβαδειά και στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύει την μετακίνηση εντός της Θεσσαλονίκης.

Κάμερες, Ηλεκτρονικό Εισιτήριο και…Υποκρισία

Η υποκρισία σας ξεχειλίζει πίσω από αυτήν την απόφαση κ. Βρούτση, πολύ περισσότερο δε από τη στιγμή που η νομοθεσία φέτος είναι πιο αυστηρή από ποτέ (κάμερες παντού, ηλεκτρονικό εισιτήριο κλπ).

Εσείς ο ίδιος «πυροβολείτε» το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στη συνείδηση της φίλαθλης κοινής γνώμης και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης.

Δεν μπορείτε να αποφασίζετε κατά το δοκούν, ούτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα. Η Εποχή του… Δράκοντα έχει παρέλθει: Συντονιστείτε με την εποχή και αλλάξτε την απόφαση!

Καλούμε, λοιπόν, εσάς προσωπικά μαζί με τον προϊστάμενο σας Υπουργό Προστασίας του Πολίτη , κ. Χρυσοχοΐδη, αλλά και τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης κ.Τζήμα, την ύστατη στιγμή να αναθεωρήσετε την απόφασή σας.

Για το καλό του ποδοσφαίρου. Ειδάλλως, η φίλαθλη γνώμη θα κρίνει και εσάς με δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν έρθει η ώρα…