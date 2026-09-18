Βόλος – ΑΕΚ: Νοκ άουτ ο Μπαρνάμπας Βάργκα, θα επιστρέψει μετά τη διακοπή στην Ένωση

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα τραυματίστηκε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό και θα χάσει οριστικά το παιχνίδι με τον Βόλο στην 5η αγωνιστική της Super League, κάνοντας πια αγώνα… δρόμου, για να επανέλθει μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες.

Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Super League, αντιμετωπίζοντας το Βόλο στο Πανθεσσαλικό, αλλά θα χρειαστεί να το κάνει χωρίς τον πρώτο σκόρερ της στη σεζόν, Μπαρνάμπας Βάργκα.

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Ο Ούγγρος επιθετικός αποκόμισε ένα μυϊκό πρόβλημα από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, όπου έγινε αναγκαστική αλλαγή μετά τον τραυματισμό του και έτσι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες.

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδας ευνοεί πάντως την περίπτωσή του και ανάλογα με το πότε θα είναι σε θέση να ανεβάσει ρυθμούς στις προπονήσεις, θα φανεί και το αν θα είναι έτοιμος στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων.